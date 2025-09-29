https://ria.ru/20250929/sandu-2045223962.html

Санду получила клеймо окончательной нелегитимности, заявила Матвиенко

2025-09-29T18:47:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по итогам парламентских выборов в республике получила клеймо окончательной нелегитимности, граждане страны, которых не допустили к голосованию, результат выборов не признают, заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50 процентам на штыках, даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой Брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах клеймо окончательной нелегитимности. Несмываемое", - заявила Матвиенко в своем Telegram-канале.По ее словам, как бы ни пытались этот результат выдать за официальную победу, история его не признает."Граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, которые видели весь предвыборный позор, не признают. С сегодняшнего дня реальной нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже её формальные сторонники и подельники", - подчеркнула председатель Совфеда.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков в парламент проходят пять политических сил. Результат правящей партии был обеспечен за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.

