Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 29.09.2025 (обновлено: 18:03 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/saakashvili-2045159292.html
Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры
Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры - РИА Новости, 29.09.2025
Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после решения суда, который обязал его вернуть в госбюджет растраченные средства, заявил, что у него нет ни денег, ни... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:45:00+03:00
2025-09-29T18:03:00+03:00
в мире
грузия
россия
михаил саакашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9730369f7991f505bb158c92f1f888f1.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после решения суда, который обязал его вернуть в госбюджет растраченные средства, заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры. &quot;Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники. Меня знает и уважает большинство в этом мире, а вы, несмотря на ваши миллиарды, никто&quot;, — написал он в Facebook*.Саакашвили усмотрел цинизм в том, что, по его словам, его приговаривают к тому, что было его конституционным долгом, — исполнять президентские обязанности и представлять страну за рубежом. Он также утверждает, что власти хотят конфисковать в Кахетии его любимый виноградник и дом площадью 70 квадратных метров.Сегодня Тбилисский городской суд обязал Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет около девяти миллионов лари, в растрате которых их признали виновными по "делу пиджаков". Генпрокуратура утверждала, что за время президентства Саакашвили покупал на государственные средства пиджаки, пальто и наручные часы, оплатил учебу сына, делал косметические процедуры и арендовал дорогие автомобили и самолет.В марте Саакашвили приговорили по этому делу к девяти годам тюрьмы, а Джанашию — к штрафу в 300 тысяч лари. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. На родину он попал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. По двум из них — об убийстве в 2006-м сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили — его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Еще один приговор суд вынес в марте — по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили получил четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, продолжается рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007-го.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250808/saakashvili-2034099627.html
https://ria.ru/20250316/gruziya-2004997358.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_ec727006284f37733b7a237c6e37b658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Россия, Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры

Саакашвили после приговора суда заявил, что у него нет денег и даже квартиры

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после решения суда, который обязал его вернуть в госбюджет растраченные средства, заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры.
«

"Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники. Меня знает и уважает большинство в этом мире, а вы, несмотря на ваши миллиарды, никто", — написал он в Facebook*.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
8 августа, 11:16
Саакашвили усмотрел цинизм в том, что, по его словам, его приговаривают к тому, что было его конституционным долгом, — исполнять президентские обязанности и представлять страну за рубежом. Он также утверждает, что власти хотят конфисковать в Кахетии его любимый виноградник и дом площадью 70 квадратных метров.
Сегодня Тбилисский городской суд обязал Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет около девяти миллионов лари, в растрате которых их признали виновными по "делу пиджаков". Генпрокуратура утверждала, что за время президентства Саакашвили покупал на государственные средства пиджаки, пальто и наручные часы, оплатил учебу сына, делал косметические процедуры и арендовал дорогие автомобили и самолет.
В марте Саакашвили приговорили по этому делу к девяти годам тюрьмы, а Джанашию — к штрафу в 300 тысяч лари.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. На родину он попал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.
Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. По двум из них — об убийстве в 2006-м сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили — его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Еще один приговор суд вынес в марте — по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили получил четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, продолжается рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007-го.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России
16 марта, 08:00
 
В миреГрузияРоссияМихаил Саакашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала