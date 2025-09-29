Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры

https://ria.ru/20250929/saakashvili-2045159292.html

ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после решения суда, который обязал его вернуть в госбюджет растраченные средства, заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры. "Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники. Меня знает и уважает большинство в этом мире, а вы, несмотря на ваши миллиарды, никто", — написал он в Facebook*.Саакашвили усмотрел цинизм в том, что, по его словам, его приговаривают к тому, что было его конституционным долгом, — исполнять президентские обязанности и представлять страну за рубежом. Он также утверждает, что власти хотят конфисковать в Кахетии его любимый виноградник и дом площадью 70 квадратных метров.Сегодня Тбилисский городской суд обязал Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет около девяти миллионов лари, в растрате которых их признали виновными по "делу пиджаков". Генпрокуратура утверждала, что за время президентства Саакашвили покупал на государственные средства пиджаки, пальто и наручные часы, оплатил учебу сына, делал косметические процедуры и арендовал дорогие автомобили и самолет.В марте Саакашвили приговорили по этому делу к девяти годам тюрьмы, а Джанашию — к штрафу в 300 тысяч лари. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. На родину он попал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. По двум из них — об убийстве в 2006-м сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили — его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Еще один приговор суд вынес в марте — по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили получил четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, продолжается рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007-го.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

