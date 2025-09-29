Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
12:04 29.09.2025 (обновлено: 13:17 29.09.2025)
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обязали выплатить в бюджет девять миллионов лари (примерно 3,3 миллиона долларов), растраченных во время его правления, передает телекомпания "ТВ Пирвели"."Суд обязал бывшего президента Михаила Саакашвили и Теймураза Джанашию выплатить в пользу государства до девяти миллионов лари. Решение было принято судьей Тбилисского городского суда Александром Гзиришвили", — говорится в сообщении.Обвинение в растрате Саакашвили предъявили в 2014 году. В прессе оно получило название "дело пиджаков". Генпрокуратура утверждала, что за время президентства Саакашвили покупал на государственные средства пиджаки, пальто и наручные часы, оплатил учебу сына, делал косметические процедуры и арендовал дорогие автомобили и самолет.В марте Тбилисский городской суд приговорил бывшего главу государства к девяти годам лишения свободы, а Джанашию — к штрафу в 300 тысяч лари (около 110 тысяч долларов). Позже грузинский Минфин потребовал через суд вернуть растраченные деньги в бюджет.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. На родину он попал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. По двум из них — об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили — его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Еще один приговор суд вынес в марте — по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили получил четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, продолжается рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
в мире, тбилиси, михаил саакашвили
В мире, Тбилиси, Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
27 сентября, 11:33
В Грузии против Саакашвили подадут иск в конституционный суд
13 сентября, 11:42
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту
13 сентября, 11:42
 
