https://ria.ru/20250929/saakashvili-2045076500.html
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате - РИА Новости, 29.09.2025
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обязали выплатить в бюджет девять миллионов лари (примерно 3,3 миллиона долларов), растраченных во время его... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:04:00+03:00
2025-09-29T12:04:00+03:00
2025-09-29T13:17:00+03:00
в мире
тбилиси
михаил саакашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9730369f7991f505bb158c92f1f888f1.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обязали выплатить в бюджет девять миллионов лари (примерно 3,3 миллиона долларов), растраченных во время его правления, передает телекомпания "ТВ Пирвели"."Суд обязал бывшего президента Михаила Саакашвили и Теймураза Джанашию выплатить в пользу государства до девяти миллионов лари. Решение было принято судьей Тбилисского городского суда Александром Гзиришвили", — говорится в сообщении.Обвинение в растрате Саакашвили предъявили в 2014 году. В прессе оно получило название "дело пиджаков". Генпрокуратура утверждала, что за время президентства Саакашвили покупал на государственные средства пиджаки, пальто и наручные часы, оплатил учебу сына, делал косметические процедуры и арендовал дорогие автомобили и самолет.В марте Тбилисский городской суд приговорил бывшего главу государства к девяти годам лишения свободы, а Джанашию — к штрафу в 300 тысяч лари (около 110 тысяч долларов). Позже грузинский Минфин потребовал через суд вернуть растраченные деньги в бюджет.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. На родину он попал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. По двум из них — об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили — его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Еще один приговор суд вынес в марте — по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили получил четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, продолжается рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
https://ria.ru/20250927/gruziya-2044763888.html
https://ria.ru/20250913/gruzija-2041634166.html
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_ec727006284f37733b7a237c6e37b658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, михаил саакашвили
В мире, Тбилиси, Михаил Саакашвили
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
Саакашвили и его охранника обязали выплатить 3,3 млн долларов по делу о растрате
ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости.
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обязали выплатить в бюджет девять миллионов лари (примерно 3,3 миллиона долларов), растраченных во время его правления, передает телекомпания "ТВ Пирвели
".
"Суд обязал бывшего президента Михаила Саакашвили
и Теймураза Джанашию
выплатить в пользу государства до девяти миллионов лари. Решение было принято судьей Тбилисского городского суда Александром Гзиришвили", — говорится в сообщении.
Обвинение в растрате Саакашвили предъявили в 2014 году. В прессе оно получило название "дело пиджаков". Генпрокуратура утверждала, что за время президентства Саакашвили покупал на государственные средства пиджаки, пальто и наручные часы, оплатил учебу сына, делал косметические процедуры и арендовал дорогие автомобили и самолет.
В марте Тбилисский городской суд приговорил бывшего главу государства к девяти годам лишения свободы, а Джанашию — к штрафу в 300 тысяч лари (около 110 тысяч долларов). Позже грузинский Минфин потребовал через суд вернуть растраченные деньги в бюджет.
Саакашвили задержали в Грузии
1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины
. На родину он попал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.
Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. По двум из них — об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили — его заочно приговорили к шести годам лишения свободы.
Еще один приговор суд вынес в марте — по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили получил четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, продолжается рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.