На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей
2025-09-29T10:54:00+03:00
общество
россия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей", - сказано в сообщении.
общество, россия
