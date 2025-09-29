https://ria.ru/20250929/rubli-2045055363.html

На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей

На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей

2025-09-29T10:54:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей", - сказано в сообщении.

