Стилист Овечкин накопил долги на несколько миллионов рублей

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Стилист Николай Овечкин накопил долги по имущественным взысканиям почти на 2,5 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам судебных приставов, 13 августа на Овечкина завели исполнительное производство по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Москвы. В качестве предмета погашения у Овечкина значатся "Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Со стилиста принудительно взыскивается почти 2,5 миллиона рублей. Как следует из судебных документов, ООО "Зебра Хиро" подало в суд на ИП Овечкина о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими деньгами. "Суд решил: исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ИП Овечкина Николая Александровича... в пользу ООО "Зебра Хиро"... денежные средства в размере 2 068 710 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 312 124 рублей 4 копейки, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 96 425 рублей 00 копеек", - говорится в документах.

