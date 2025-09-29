https://ria.ru/20250929/rossiya-2045226003.html

Мишустин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. РФ активно наращивает взаимодействие с Белоруссией, Казахстаном и другими странами в двустороннем формате, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В понедельник Мишустин в Минске принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь". "Россия активно наращивает взаимодействие в двустороннем формате", - сказал Мишустин на пленарной сессии выставки "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Председатель российского правительства отметил, что Россия с Белоруссией реализует единую промышленную политику, а также налажена кооперация в Союзном государстве в станкостроении, автомобильном и сельхозмашиностроении, микроэлектронике. "С Казахстаном - организовано производство минеральных удобрений, теплоизоляционных материалов, автомобильных шин, полипропилена и полиэтилена. Сотрудничаем в части поставок, сборки и производства автомобильной и сельхозтехники", - подчеркнул Мишустин. Также он отметил, что с Киргизией Россия ведет строительство солнечной электростанции. "В планах - развитие центра компетенций по ремонту и обслуживанию железнодорожного подвижного состава", - добавил он. Помимо этого, в Узбекистане и Таджикистане внедряются механизмы формирования индустриальных парков. "В Узбекистане уже успешно функционируют два. Рассчитываем выйти на практическое выполнение договоренностей и с таджикскими партнерами", - отметил Мишустин.

