"Это отвратительно". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России
15:11 29.09.2025
"Это отвратительно". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России
"Это отвратительно". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России
Лидеры стран ЕС бездоказательно и бесстыдно обвиняют Россию во вмешательстве в европейские выборы, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лидеры стран ЕС бездоказательно и бесстыдно обвиняют Россию во вмешательстве в европейские выборы, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."Это превращается в дурную шутку. На каждых выборах в европейских странах бездоказательные обвинения во "вмешательстве России" используются для оправдания масштабного вмешательства ЕС и НАТО, включая запрет кандидатов и партий, выступающих против правящей элиты, что вновь произошло в Молдавии &lt;…&gt;. Затем, как только достигается "правильный" результат, "мейнстримные" политики твердят, что демократия восторжествовала, несмотря на иностранные (то есть российские) попытки манипулировать выборами. Это поистине отвратительно", — написал он.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию. Правящая партия "Действие и солидарность" одержала победу с минимальным отрывом — она набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы — 49,8%.Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лидеры стран ЕС бездоказательно и бесстыдно обвиняют Россию во вмешательстве в европейские выборы, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Это превращается в дурную шутку. На каждых выборах в европейских странах бездоказательные обвинения во "вмешательстве России" используются для оправдания масштабного вмешательства ЕС и НАТО, включая запрет кандидатов и партий, выступающих против правящей элиты, что вновь произошло в Молдавии <…>. Затем, как только достигается "правильный" результат, "мейнстримные" политики твердят, что демократия восторжествовала, несмотря на иностранные (то есть российские) попытки манипулировать выборами. Это поистине отвратительно", — написал он.
Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию. Правящая партия "Действие и солидарность" одержала победу с минимальным отрывом — она набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы — 49,8%.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
