Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях
2025-09-29T14:22:00+03:00
2025-09-29T14:22:00+03:00
2025-09-29T14:44:00+03:00
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство финансов предложило ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц в 30 процентов, следует из материалов на сайте ведомства. "Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании", — уточнили там.Такие предложения содержатся в подготовленном законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
