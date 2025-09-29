Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях - РИА Новости, 29.09.2025
14:22 29.09.2025 (обновлено: 14:44 29.09.2025)
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях - РИА Новости, 29.09.2025
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях
Министерство финансов предложило ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц в 30... РИА Новости, 29.09.2025
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
иноагенты
общество
налоги
ндфл
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство финансов предложило ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц в 30 процентов, следует из материалов на сайте ведомства. "Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании", — уточнили там.Такие предложения содержатся в подготовленном законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), иноагенты, общество, налоги, ндфл
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), иноагенты, Общество, Налоги, НДФЛ
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях

Минфин предложил установить НДФЛ в 30 процентов для иноагентов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство финансов предложило ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц в 30 процентов, следует из материалов на сайте ведомства.
"Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании", — уточнили там.
Такие предложения содержатся в подготовленном законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.
Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)иноагентыОбществоНалогиНДФЛ
 
 
