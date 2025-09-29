https://ria.ru/20250929/rossiya-2045039345.html

Торгпред России в КНР рассказал о методах борьбы с контрафактными товарами

ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости, Анна Раткогло. Внедрение системы прослеживания продукции с использованием QR-кодов поможет бороться с контрафактными российскими товарами, появляющимися на рынке Китая, заявил РИА Новости в понедельник торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что стороны обсуждали в том числе и вопросы борьбы с контрафактной продукцией РФ на китайском рынке. Торгпред на церемонии открытия магазина Российского национального павильона РЭЦ в Пекине отметил, что Транспортно-инвестиционная корпорация провинции Хэйлунцзян, которая, является владельцем открывшегося в китайской столице магазина, "по аналогии с российской системой сделала QR-коды для прослеживаемости продукции". "То есть они таким образом обеспечивают аутентичность, оригинальность этой продукции, и я думаю, что со временем, когда будет расширяться ассортимент, у нас же тоже постепенно эта система внедряется, сейчас она действует на алкоголь, на молочку, и когда здесь будет эта продукция, соответственно, может быть, и использование наших систем позволит не только прослеживать от китайско-российской границы до прилавка магазина, но и от российского производителя до китайского потребителя, и это будет здорово", - рассказал агентству Дахновский. Он подчеркнул, что это будет "вклад в борьбу с контрафактом, о которой сейчас все говорят". В свою очередь генеральный директор группы компаний "Энергия Экспорта", официального оператора РЭЦ в Китае по программе Российского национального павильона, Илья Романов рассказал РИА Новости, что программа "гарантирует происхождение продукции", представленной в торговых точках. "У нас единая система снабжения и внедрена система прослеживания, то есть на представленной в магазине (в Пекине - ред.) продукции есть QR-коды, это ноу-хау, в других магазинах этого пока нет. Отсканировав этот код, можно увидеть всю информацию о продукции, кроме того без QR-кода в магазине нельзя купить товар, потому что кассовый аппарат заточен на QR-код, соответственно, если появится контрафактная продукция, которая может встречаться в других магазинах, здесь она физически не сможет пройти кассу", - пояснил Романов. Торгпред РФ в КНР Дахновский также подчеркнул, что "сегодня самое важное для российских экспортеров и производителей — это своевременно зарегистрировать здесь торговые марки, потому что продукция популярна, если сюда привезти что-то незарегистрированное, то сами знаете, что может быть". "В этом я вижу основную задачу поддержки и нашей, и Российского экспортного центра, в том, чтобы помочь нашим компаниям зарегистрировать торговые марки для свободной продажи здесь", - указал торгпред.

