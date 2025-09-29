https://ria.ru/20250929/rosgvardija-2045059640.html

Начальника вещевого управления в Росгвардии арестовали за взятку

Начальника вещевого управления в Росгвардии арестовали за взятку - РИА Новости, 29.09.2025

Начальника вещевого управления в Росгвардии арестовали за взятку

Начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин обвиняется в получении взятки в размере 6 миллионов рублей на... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин обвиняется в получении взятки в размере 6 миллионов рублей на контрактах с дзержинской швейной фабрикой "Русь" на поставку предметов личной гигиены, он арестован, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации полковника Александра Бусыгина. Бусыгин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установлено правоохранителями, в 2023 году государственным заказчиком с АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" заключены многомиллионные контракты на поставку предметов со средствами личной гигиены. Контроль за исполнением контрактов возлагался на полковника Бусыгина. По данным СК, в 2023-2024 годах он получил от представителей фабрики взятку в размере 6 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении госконтрактов. В результате контракты выполнены не были, государству причинен материальный ущерб. "По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Бусыгину меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

