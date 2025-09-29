Сохранить правду в эпоху цифры. Названы тренды гуманитарного образования

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия — одна из трех стран классического архивного дела, а российские архивисты выступают "законодателями" в архивной профессии по всему миру. Этот тезис выдвинули эксперты на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной 95-летию Историко-архивного института РГГУ. В ходе мероприятия они обсудили также роль архивов в сохранении исторической памяти, перспективы развития социально-гуманитарных наук и вызовы, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом.Ректор РГГУ Андрей Логинов напомнил, что университет возник вокруг Историко-архивного института в 1991 году и сегодня объединяет 16 институтов, готовящих специалистов по 262 направлениям, а также входит в пятерку ведущих социально-гуманитарных университетов планеты."Наших выпускников можно найти по всему миру. И в принципе это облегчает во многом международное, политическое взаимодействие сегодня, потому что документы составляются примерно по одинаковым форматам, сопоставляются, подлежат надлежащему оформлению, хранению. Помимо общепринятых международных требований и правил есть еще и традиция. Традицию поддерживают и будут поддерживать выпускники нашего Историко-архивного института", — подчеркнул ректор.По словам Логинова, перед архивоведением стоят сложные задачи, связанные с цифровизацией, внедрением искусственного интеллекта и необходимостью противостоять попыткам фальсификации исторического знания.Директор Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин подчеркнул, что архивы остаются "консервативной областью", главная функция которой — хранение документов. При этом цифровая трансформация открывает новые возможности для историков и архивистов."Есть несколько стран в мире, которые являются классическими архивными державами. Их на самом деле очень мало. Исторически это Голландия, Франция и Россия. Вообще архивных вузов, которые имеют свою отдельную историю, школу, не растворяются в общем потоке образовательной деятельности, в мире практически нет. В этом смысле, конечно, мы являемся не заимствующей стороной, а законодателем в архивной профессии, в архивном мире", — сказал Тараторкин.Как отметила декан исторического факультета Историко-архивного института РГГУ Елена Барышева, несмотря на солидный возраст, вуз остается динамично развивающимся и активно отвечает на вызовы времени."Историко-архивный институт всегда на переднем крае. Он первый в создании государственных стандартов по делопроизводству и архивному делу, он первый по внедрению ЭВМ и развитию цифровых архивов в гуманитарной сфере", — подчеркнула она.Эксперт назвала также ключевые тренды исторической науки. К ним относятся междисциплинарность, новые цифровые методы исследований, интерес к социальной истории, истории повседневности и публичность. Университет сегодня активно занимается популяризацией истории. Среди проектов — историческая медиашкола для студентов со всей России.Участники пресс-конференции были едины во мнении: развитие архивного дела и исторической науки в России играет ключевую роль не только в сохранении культурного наследия, но и в противодействии фальсификациям и формировании общественного интереса к истории.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия — одна из трех стран классического архивного дела, а российские архивисты выступают "законодателями" в архивной профессии по всему миру. Этот тезис выдвинули эксперты на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной 95-летию Историко-архивного института РГГУ. В ходе мероприятия они обсудили также роль архивов в сохранении исторической памяти, перспективы развития социально-гуманитарных наук и вызовы, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом.
Ректор РГГУ Андрей Логинов напомнил, что университет возник вокруг Историко-архивного института в 1991 году и сегодня объединяет 16 институтов, готовящих специалистов по 262 направлениям, а также входит в пятерку ведущих социально-гуманитарных университетов планеты.
"Наших выпускников можно найти по всему миру. И в принципе это облегчает во многом международное, политическое взаимодействие сегодня, потому что документы составляются примерно по одинаковым форматам, сопоставляются, подлежат надлежащему оформлению, хранению. Помимо общепринятых международных требований и правил есть еще и традиция. Традицию поддерживают и будут поддерживать выпускники нашего Историко-архивного института", — подчеркнул ректор.
По словам Логинова, перед архивоведением стоят сложные задачи, связанные с цифровизацией, внедрением искусственного интеллекта и необходимостью противостоять попыткам фальсификации исторического знания.
Директор Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин подчеркнул, что архивы остаются "консервативной областью", главная функция которой — хранение документов. При этом цифровая трансформация открывает новые возможности для историков и архивистов.
"Есть несколько стран в мире, которые являются классическими архивными державами. Их на самом деле очень мало. Исторически это Голландия, Франция и Россия. Вообще архивных вузов, которые имеют свою отдельную историю, школу, не растворяются в общем потоке образовательной деятельности, в мире практически нет. В этом смысле, конечно, мы являемся не заимствующей стороной, а законодателем в архивной профессии, в архивном мире", — сказал Тараторкин.
Как отметила декан исторического факультета Историко-архивного института РГГУ Елена Барышева, несмотря на солидный возраст, вуз остается динамично развивающимся и активно отвечает на вызовы времени.
"Историко-архивный институт всегда на переднем крае. Он первый в создании государственных стандартов по делопроизводству и архивному делу, он первый по внедрению ЭВМ и развитию цифровых архивов в гуманитарной сфере", — подчеркнула она.
Эксперт назвала также ключевые тренды исторической науки. К ним относятся междисциплинарность, новые цифровые методы исследований, интерес к социальной истории, истории повседневности и публичность. Университет сегодня активно занимается популяризацией истории. Среди проектов — историческая медиашкола для студентов со всей России.
Участники пресс-конференции были едины во мнении: развитие архивного дела и исторической науки в России играет ключевую роль не только в сохранении культурного наследия, но и в противодействии фальсификациям и формировании общественного интереса к истории.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.