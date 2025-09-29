Рейтинг@Mail.ru
Одна из жертв нападения в Архангельской области находится в реанимации - РИА Новости, 29.09.2025
13:23 29.09.2025 (обновлено: 13:25 29.09.2025)
Одна из жертв нападения в Архангельской области находится в реанимации
АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен - РИА Новости. Одна пострадавшая при нападении в архангельском техникуме прооперирована, она в реанимации в тяжелом состоянии, вторая пострадавшая в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады "скорой", которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована - она пока в тяжелом состоянии в реанимации", - написал губернатор.Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен - РИА Новости. Одна пострадавшая при нападении в архангельском техникуме прооперирована, она в реанимации в тяжелом состоянии, вторая пострадавшая в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады "скорой", которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована - она пока в тяжелом состоянии в реанимации", - написал губернатор.
Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске
