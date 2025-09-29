https://ria.ru/20250929/reanimatsiya-2045100874.html

Одна из жертв нападения в Архангельской области находится в реанимации

Одна из жертв нападения в Архангельской области находится в реанимации - РИА Новости, 29.09.2025

Одна из жертв нападения в Архангельской области находится в реанимации

Одна пострадавшая при нападении в архангельском техникуме прооперирована, она в реанимации в тяжелом состоянии, вторая пострадавшая в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T13:23:00+03:00

2025-09-29T13:23:00+03:00

2025-09-29T13:25:00+03:00

происшествия

архангельская область

александр цыбульский

россия

архангельск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен - РИА Новости. Одна пострадавшая при нападении в архангельском техникуме прооперирована, она в реанимации в тяжелом состоянии, вторая пострадавшая в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады "скорой", которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована - она пока в тяжелом состоянии в реанимации", - написал губернатор.Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045074815.html

архангельская область

россия

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, александр цыбульский, россия, архангельск