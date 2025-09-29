Рейтинг@Mail.ru
12:18 29.09.2025 (обновлено: 16:39 29.09.2025)
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высказывания о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" являются очень серьезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, слышали заявления (о возможной поставке США Киеву - ред.), они очень серьезные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
украина, сша, киев, в мире, дмитрий песков
Украина, США, Киев, В мире, Дмитрий Песков
© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высказывания о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" являются очень серьезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, слышали заявления (о возможной поставке США Киеву - ред.), они очень серьезные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
Заголовок открываемого материала