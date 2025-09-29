https://ria.ru/20250929/rakety-2045082323.html
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
Высказывания о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" являются очень серьезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:18:00+03:00
украина
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высказывания о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" являются очень серьезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, слышали заявления (о возможной поставке США Киеву - ред.), они очень серьезные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
