https://ria.ru/20250929/putin-2045178983.html

Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей

Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей - РИА Новости, 29.09.2025

Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению использования альтернативных запчастей при... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:00:00+03:00

2025-09-29T17:00:00+03:00

2025-09-29T17:00:00+03:00

россия

китай

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению использования альтернативных запчастей при ремонте авиатехники, что будет способствовать развитию отечественного производства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон принят в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями. РМА-производители (Part Manufacture Approval) – это сертифицированные авиационными властями компании, допускающиеся для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации типа, разработчиков и изготовителей. По данным авторов инициативы, в России сложился дефицит запасных частей для авиатехники иностранного производства в связи с введением антироссийских санкций и ограничениями. На этом фоне в России будет активно развиваться рынок альтернативных запасных частей, полагают законодатели. Однако, как указывали авторы закона, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности, поскольку есть возможность использования импортируемых РМА-компонентов, произведенных по правилам аналогичным FAA. Помимо этого, в РФ из-за отсутствия РМА-регулирования, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур.

https://ria.ru/20250609/klad-2021700227.html

https://ria.ru/20250924/mid-2044144732.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика