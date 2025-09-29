https://ria.ru/20250929/pushki-2045179381.html

Пушков прокомментировал возможную передачу ракет "Томагавк" Украине

Пушков прокомментировал возможную передачу ракет "Томагавк" Украине - РИА Новости, 29.09.2025

Пушков прокомментировал возможную передачу ракет "Томагавк" Украине

Передача США Киеву ракет "Томагавк" стала бы откровенно враждебным решением по отношению к России, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Передача США Киеву ракет "Томагавк" стала бы откровенно враждебным решением по отношению к России, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Такое решение, если оно на деле, а не для вида обсуждается в Вашингтоне, было бы крайне неосмотрительным и откровенно враждебным в адрес России. Оно противоречило бы и здравому смыслу, и логике обеспечения безопасности США, и всей политике Трампа", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Член конституционного комитета Совфеда добавил, что президент США Дональд Трамп до сих пор "всячески избегал действий, которые могли бы втянуть США напрямую в войну". "Дать Киеву Томагавки означало бы предоставить ему действенный рычаг для прямого вовлечения США в конфликт", - добавил политик.

