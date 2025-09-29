Рейтинг@Mail.ru
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой
14:26 29.09.2025 (обновлено: 16:35 29.09.2025)
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 29.09.2025
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой."Исковое заявление зарегистрировано", — говорится в материалах суда, которые изучило РИА Новости.На прошлой неделе иск Трещева поступил в Савеловский суд, там его пока оставили без движения.Поводом для иска о защите чести и достоинства стало интервью Пугачевой, которое вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев утверждает, что певица порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Тем самым, по его мнению, она оскорбила российский народ.Адвокат требует взыскать с Пугачевой полтора миллиарда рублей. Себе он собирается оставить рубль, а остальное перечислить в доход бюджета на нужды ветеранов.Трещев заявил также, что подал заявления на певицу в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Он просит проверить ее слова на оправдание терроризма, экстремизм и фейки об армии, а также заблокировать на время расследования выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год.*Екатерина Гордеева — лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой.
"Исковое заявление зарегистрировано", — говорится в материалах суда, которые изучило РИА Новости.
Адвокат объяснил, почему суд не принял иск к Пугачевой
25 сентября, 18:10
25 сентября, 18:10
На прошлой неделе иск Трещева поступил в Савеловский суд, там его пока оставили без движения.
Поводом для иска о защите чести и достоинства стало интервью Пугачевой, которое вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев утверждает, что певица порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Тем самым, по его мнению, она оскорбила российский народ.
Адвокат требует взыскать с Пугачевой полтора миллиарда рублей. Себе он собирается оставить рубль, а остальное перечислить в доход бюджета на нужды ветеранов.
Трещев заявил также, что подал заявления на певицу в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Он просит проверить ее слова на оправдание терроризма, экстремизм и фейки об армии, а также заблокировать на время расследования выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год.
*Екатерина Гордеева — лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Пугачева впервые высказалась после интервью
17 сентября, 10:41
