https://ria.ru/20250929/pugacheva-2045128292.html

Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 29.09.2025

Второй суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:26:00+03:00

2025-09-29T14:26:00+03:00

2025-09-29T16:35:00+03:00

россия

алла пугачева

александр трещев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045122819_0:152:1672:1092_1920x0_80_0_0_d8eb288f0c99c4bfc557a76801da7abd.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой."Исковое заявление зарегистрировано", — говорится в материалах суда, которые изучило РИА Новости.На прошлой неделе иск Трещева поступил в Савеловский суд, там его пока оставили без движения.Поводом для иска о защите чести и достоинства стало интервью Пугачевой, которое вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещев утверждает, что певица порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Тем самым, по его мнению, она оскорбила российский народ.Адвокат требует взыскать с Пугачевой полтора миллиарда рублей. Себе он собирается оставить рубль, а остальное перечислить в доход бюджета на нужды ветеранов.Трещев заявил также, что подал заявления на певицу в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Он просит проверить ее слова на оправдание терроризма, экстремизм и фейки об армии, а также заблокировать на время расследования выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год.*Екатерина Гордеева — лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250925/sud-2044380868.html

https://ria.ru/20250917/pugacheva-2042408018.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, алла пугачева, александр трещев, происшествия