План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов

Еще девять объектов будут включены в план приватизации имущества Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T19:07:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Еще девять объектов будут включены в план приватизации имущества Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Прогнозный план приватизации имущества Ярославской области будет расширен за счет включения еще девяти объектов общей стоимостью 167 миллионов рублей. Часть из них - исторические здания, которые обретут новых владельцев", - цитирует губернатора пресс-служба правительство региона. Губернатор отметил, что внесение данных поправок в понедельник поддержали члены комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы. Как рассказала и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, ранее прогнозный план приватизации включал 84 объекта. Среди новых - здание женской гимназии в Переславле-Залесском, помещения в зданиях на проспекте Октября, 37/26 и на улице Республиканской, 53/14 в Ярославле, неиспользуемые здания в поселке Борок и другие. Пополнят план также помещения в доме Смолина на улице Революционной, 9/4 в Ярославле, где ранее размещалось региональное министерство культуры, отметила Ермолова. Сейчас министерства и ведомства освобождают здания объектов культурного наследия и переезжают в "Правительственный квартал" на улице Советской. Освободившимся зданиям планируется найти владельцев, которые будут отвечать за их содержание.

2025

