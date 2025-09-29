Рейтинг@Mail.ru
План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов
Ярославская область
Ярославская область
 
19:07 29.09.2025
План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов
План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов - РИА Новости, 29.09.2025
План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов
Еще девять объектов будут включены в план приватизации имущества Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Еще девять объектов будут включены в план приватизации имущества Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Прогнозный план приватизации имущества Ярославской области будет расширен за счет включения еще девяти объектов общей стоимостью 167 миллионов рублей. Часть из них - исторические здания, которые обретут новых владельцев", - цитирует губернатора пресс-служба правительство региона. Губернатор отметил, что внесение данных поправок в понедельник поддержали члены комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы. Как рассказала и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, ранее прогнозный план приватизации включал 84 объекта. Среди новых - здание женской гимназии в Переславле-Залесском, помещения в зданиях на проспекте Октября, 37/26 и на улице Республиканской, 53/14 в Ярославле, неиспользуемые здания в поселке Борок и другие. Пополнят план также помещения в доме Смолина на улице Революционной, 9/4 в Ярославле, где ранее размещалось региональное министерство культуры, отметила Ермолова. Сейчас министерства и ведомства освобождают здания объектов культурного наследия и переезжают в "Правительственный квартал" на улице Советской. Освободившимся зданиям планируется найти владельцев, которые будут отвечать за их содержание.
ярославская область
ярославль
переславль-залесский
План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов

Евраев: девять объектов будут включены в план приватизации имущества

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Еще девять объектов будут включены в план приватизации имущества Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Прогнозный план приватизации имущества Ярославской области будет расширен за счет включения еще девяти объектов общей стоимостью 167 миллионов рублей. Часть из них - исторические здания, которые обретут новых владельцев", - цитирует губернатора пресс-служба правительство региона.
Губернатор отметил, что внесение данных поправок в понедельник поддержали члены комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы.
Как рассказала и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, ранее прогнозный план приватизации включал 84 объекта. Среди новых - здание женской гимназии в Переславле-Залесском, помещения в зданиях на проспекте Октября, 37/26 и на улице Республиканской, 53/14 в Ярославле, неиспользуемые здания в поселке Борок и другие.
Пополнят план также помещения в доме Смолина на улице Революционной, 9/4 в Ярославле, где ранее размещалось региональное министерство культуры, отметила Ермолова. Сейчас министерства и ведомства освобождают здания объектов культурного наследия и переезжают в "Правительственный квартал" на улице Советской. Освободившимся зданиям планируется найти владельцев, которые будут отвечать за их содержание.
Ярославская область, Ярославль, Переславль-Залесский, Михаил Евраев
 
 
