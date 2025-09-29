https://ria.ru/20250929/pozhar-2045221204.html
В Феодосии локализовали возгорание емкости на нефтебазе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Возгорание емкости с остатками топлива на нефтебазе в Феодосии локализовано на площади 638 квадратных метров, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской нефтяной терминал", площадь пожара одной из емкостей составила более 600 квадратных метров, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС."В 18:10 возгорание резервуара в ГО Феодосия локализовано. Уточненная площадь пожара составила 638 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.Пострадавших, по предварительным данным, при возгорании емкости на нефтебазе, нет, угрозы распространения пожара нет, сообщили ранее в МЧС.
