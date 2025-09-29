https://ria.ru/20250929/pozhar-2045157306.html
В Новосибирске потушили пожар в торговом центре
В Новосибирске потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 29.09.2025
В Новосибирске потушили пожар в торговом центре
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на четвертом этаже в торговом центре "Горский" в Новосибирске, где горел утеплитель фасада, сообщило журналистам... РИА Новости, 29.09.2025
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на четвертом этаже в торговом центре "Горский" в Новосибирске, где горел утеплитель фасада, сообщило журналистам главное управление МЧС по Новосибирской области. "18.40 (14.40 мск) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщили о пожаре на четвертом этаже ТЦ "Горский". Сведений о пострадавших не поступало. Из здания проводилась эвакуация людей. По данным ведомства, пожар возник при проведении ремонтных работ на кровле здания. Горел утеплитель фасада на площади 70 квадратных метров. К реагированию привлекли более 60 человек и 21 единицу техники. В главке МЧС по Новосибирской области отмечали, что тушение пожара осложнялось узкими проездами и сложной конструкцией здания.
