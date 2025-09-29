Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ в Новосибирске произошел пожар
11:27 29.09.2025 (обновлено: 11:32 29.09.2025)
В ТЦ в Новосибирске произошел пожар
Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра "Горский" в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра "Горский" в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ."На четвертом этаже торгового центра "Горский" на улице Немировича-Данченко произошел пожар. Из здания проводится эвакуация. Огнеборцы ликвидируют возгорание, вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения", - говорится в сообщении.На данный момент сведений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.
происшествия, новосибирск, мчс россии
Происшествия, Новосибирск, МЧС России
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра "Горский" в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"На четвертом этаже торгового центра "Горский" на улице Немировича-Данченко произошел пожар. Из здания проводится эвакуация. Огнеборцы ликвидируют возгорание, вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения", - говорится в сообщении.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.
