https://ria.ru/20250929/pozhar-2045065646.html

В ТЦ в Новосибирске произошел пожар

В ТЦ в Новосибирске произошел пожар - РИА Новости, 29.09.2025

В ТЦ в Новосибирске произошел пожар

Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра "Горский" в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T11:27:00+03:00

2025-09-29T11:27:00+03:00

2025-09-29T11:32:00+03:00

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра "Горский" в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ."На четвертом этаже торгового центра "Горский" на улице Немировича-Данченко произошел пожар. Из здания проводится эвакуация. Огнеборцы ликвидируют возгорание, вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения", - говорится в сообщении.На данный момент сведений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20250928/moskva-2044939753.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)