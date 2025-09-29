Рейтинг@Mail.ru
В Архангельске два человека пострадали при нападении в техникуме - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 29.09.2025 (обновлено: 16:22 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/postradavshie-2045060152.html
В Архангельске два человека пострадали при нападении в техникуме
В Архангельске два человека пострадали при нападении в техникуме - РИА Новости, 29.09.2025
В Архангельске два человека пострадали при нападении в техникуме
В Архангельске молодой человек в маске напал с ножом на сотрудниц техникума, двух женщин доставили в больницу, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:07:00+03:00
2025-09-29T16:22:00+03:00
происшествия
архангельск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063137_5:0:1888:1059_1920x0_80_0_0_8dafadefed798efd11d278038afc8101.jpg
МУРМАНСК, 29 сен — РИА Новости. В Архангельске молодой человек в маске напал с ножом на сотрудниц техникума, двух женщин доставили в больницу, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. &quot;У одной ножевое проникающее ранение в грудь. Обе госпитализированы, но угрозы для их жизни нет&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным СК, нападавший — 18-летний юноша, которого раньше отчислили из техникума. Задержать его помогли студенты.Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.Как рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, молодой человек отличался деструктивным поведением, был замкнут и стоял в техникуме на особом контроле. На первом курсе он не смог сдать переходные экзамены, брал академический отпуск, затем восстановился, но академическую задолженность так и не погасил. В апреле, когда ему исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении по собственному желанию.Позже стало известно, что СК возбудил еще одно уголовное дело — о ненадлежащем оказании услуг сотрудником ЧОП, из-за чего бывший студент с ножом смог беспрепятственно попасть в техникум.
https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045058786.html
архангельск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063137_240:0:1652:1059_1920x0_80_0_0_1964edf063b4a7304b3759c84a26907c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельск, россия
Происшествия, Архангельск, Россия
В Архангельске два человека пострадали при нападении в техникуме

В Архангельске госпитализировали двоих пострадавших при нападении в техникуме

© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/TelegramСотрудники Следственного комитета на месте происшествия в техникуме в Архангельске
Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в техникуме в Архангельске - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия в техникуме в Архангельске
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 29 сен — РИА Новости. В Архангельске молодой человек в маске напал с ножом на сотрудниц техникума, двух женщин доставили в больницу, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
«

"У одной ножевое проникающее ранение в грудь. Обе госпитализированы, но угрозы для их жизни нет", — сказал собеседник агентства.

По данным СК, нападавший — 18-летний юноша, которого раньше отчислили из техникума. Задержать его помогли студенты.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Как рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, молодой человек отличался деструктивным поведением, был замкнут и стоял в техникуме на особом контроле. На первом курсе он не смог сдать переходные экзамены, брал академический отпуск, затем восстановился, но академическую задолженность так и не погасил. В апреле, когда ему исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении по собственному желанию.
Позже стало известно, что СК возбудил еще одно уголовное дело — о ненадлежащем оказании услуг сотрудником ЧОП, из-за чего бывший студент с ножом смог беспрепятственно попасть в техникум.
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума
Вчера, 11:02
 
ПроисшествияАрхангельскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала