В Архангельске два человека пострадали при нападении в техникуме

МУРМАНСК, 29 сен — РИА Новости. В Архангельске молодой человек в маске напал с ножом на сотрудниц техникума, двух женщин доставили в больницу, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. "У одной ножевое проникающее ранение в грудь. Обе госпитализированы, но угрозы для их жизни нет", — сказал собеседник агентства.По данным СК, нападавший — 18-летний юноша, которого раньше отчислили из техникума. Задержать его помогли студенты.Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.Как рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, молодой человек отличался деструктивным поведением, был замкнут и стоял в техникуме на особом контроле. На первом курсе он не смог сдать переходные экзамены, брал академический отпуск, затем восстановился, но академическую задолженность так и не погасил. В апреле, когда ему исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении по собственному желанию.Позже стало известно, что СК возбудил еще одно уголовное дело — о ненадлежащем оказании услуг сотрудником ЧОП, из-за чего бывший студент с ножом смог беспрепятственно попасть в техникум.

