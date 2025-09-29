https://ria.ru/20250929/posolstvo-2045015100.html

СМИ: посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Молдавии в Брюсселе, где проходило голосование на парламентских выборах, эвакуировали после сообщения о бомбе, но оно оказалось ложным, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников. "В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными", - пишет издание. По словам источников газеты, полиция не нашла никаких указаний на то, что была заложена бомба. Отмечается, что после разрешения властей голосование возобновилось. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, побеждают внутри страны с 49,54% после обработки 100% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% после подсчета 98,42% протоколов с участков. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов голосования на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

