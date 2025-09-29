Рейтинг@Mail.ru
СМИ: посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/posolstvo-2045015100.html
СМИ: посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе
СМИ: посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ: посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе
Посольство Молдавии в Брюсселе, где проходило голосование на парламентских выборах, эвакуировали после сообщения о бомбе, но оно оказалось ложным, сообщает... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:02:00+03:00
2025-09-29T06:02:00+03:00
в мире
молдавия
брюссель
гагаузия
майя санду
александр стояногло
игорь додон
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Молдавии в Брюсселе, где проходило голосование на парламентских выборах, эвакуировали после сообщения о бомбе, но оно оказалось ложным, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников. "В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными", - пишет издание. По словам источников газеты, полиция не нашла никаких указаний на то, что была заложена бомба. Отмечается, что после разрешения властей голосование возобновилось. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, побеждают внутри страны с 49,54% после обработки 100% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% после подсчета 98,42% протоколов с участков. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов голосования на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045001316.html
https://ria.ru/20250929/sandu-2045002981.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045004613.html
молдавия
брюссель
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, гагаузия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, politico
В мире, Молдавия, Брюссель, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Игорь Додон, Politico
СМИ: посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

Politico: посольство Молдавии в Бельгии эвакуировали после сообщения о бомбе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Молдавии в Брюсселе, где проходило голосование на парламентских выборах, эвакуировали после сообщения о бомбе, но оно оказалось ложным, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников.
"В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными", - пишет издание.
Игорь Додон во время голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон
Вчера, 01:18
По словам источников газеты, полиция не нашла никаких указаний на то, что была заложена бомба. Отмечается, что после разрешения властей голосование возобновилось.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, побеждают внутри страны с 49,54% после обработки 100% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% после подсчета 98,42% протоколов с участков.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов голосования на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пушков предупредил о возможной выходке Санду на выборах
Вчера, 01:59
Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Западе раскрыли планы Санду после выборов
Вчера, 02:26
 
В миреМолдавияБрюссельГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоИгорь ДодонPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала