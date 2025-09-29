https://ria.ru/20250929/podmoskove-2045167718.html
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины луковицу
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины луковицу
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Врачи Егорьевской больницы в Подмосковье извлекли 10-сантиметровую луковицу из прямой кишки мужчины, жаловавшегося на сильную боль и спазмы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Егорьевскую больницу бригадой скорой помощи был экстренно доставлен 48-летний мужчина, который жаловался на сильную боль и спазмы в области прямой кишки. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело в виде 10-сантиметровой луковицы, которое и стало причиной неприятных симптомов. В срочном порядке пациентка госпитализировали в операционную, где хирурги извлекли овощ под общим наркозом", - рассказали в пресс-службе ведомства. В министерстве уточнили, что на сегодняшний день состояние пациента удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. После восстановления его выпишут домой.
