Рейтинг@Mail.ru
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:24 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/podmoskove-2045129130.html
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2025
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 522 человека, при этом 31 участнику по ее итогам потребовалось... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:24:00+03:00
2025-09-29T14:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969185095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61ca7309873e1e635db25b4f709c1251.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 522 человека, при этом 31 участнику по ее итогам потребовалось дообследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция состоялась 27 сентября. На обследовании женщины могли получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест на рак простаты. Также в ходе мероприятия желающие могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. "Такие Дни открытых дверей проходят в Центрах амбулаторной онкологической помощи в конце каждого месяца. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли почти 8 тысяч жителей региона", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
https://ria.ru/20250929/gripp-2045117754.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969185095_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2c51b1c6884b558e0fc541de69501c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Онкология
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье

На онкологические заболевания в Подмосковье бесплатно проверились 522 человека

© iStock.com / Photo_ConceptsПроцедура МРТ
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© iStock.com / Photo_Concepts
Процедура МРТ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 522 человека, при этом 31 участнику по ее итогам потребовалось дообследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Акция состоялась 27 сентября. На обследовании женщины могли получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест на рак простаты. Также в ходе мероприятия желающие могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких.
"Такие Дни открытых дверей проходят в Центрах амбулаторной онкологической помощи в конце каждого месяца. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли почти 8 тысяч жителей региона", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
Вчера, 13:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Онкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала