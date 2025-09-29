https://ria.ru/20250929/podmoskove-2045129130.html

Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье

2025-09-29T14:24:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 522 человека, при этом 31 участнику по ее итогам потребовалось дообследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция состоялась 27 сентября. На обследовании женщины могли получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест на рак простаты. Также в ходе мероприятия желающие могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. "Такие Дни открытых дверей проходят в Центрах амбулаторной онкологической помощи в конце каждого месяца. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли почти 8 тысяч жителей региона", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

