Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2025
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 522 человека, при этом 31 участнику по ее итогам потребовалось... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
онкология
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 522 человека, при этом 31 участнику по ее итогам потребовалось дообследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция состоялась 27 сентября. На обследовании женщины могли получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест на рак простаты. Также в ходе мероприятия желающие могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. "Такие Дни открытых дверей проходят в Центрах амбулаторной онкологической помощи в конце каждого месяца. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли почти 8 тысяч жителей региона", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), онкология
Более 520 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
