Мурманский губернатор предложил новые меры поддержки участников СВО

МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на расширенном заседании комиссии Госсовета перечень инициатив по поддержке ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, среди которых льготная ипотека, реабилитация с семьей и другие, сообщило министерство информационной политики региона. В рамках групповой работы по ключевым направлениям поддержки ветеранов Чибис сформулировал и представил перечень системных предложений, требующих решений на федеральном уровне. "Безусловно, важна тема жилья и тема трудоустройства. Мы сейчас вырабатываем предложения, связанные с тем, как помочь участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий решить жилищные проблемы. Одно из предложений — специальная льготная ипотека", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство. По словам губернатора, льготная ипотека показывает свою эффективность. Например, в Мурманской области работает льготная "Арктическая ипотека" под 2%. Это дало моментальный толчок для развития жилищного строительства на Севере, которого не было со времен Советского Союза, и возможность людям купить это жилье. "Вот ровно аналогичный механизм мы обсуждаем с точки зрения предоставления таких возможностей", – подчеркнул Чибис. В числе других мер финансовой поддержки - снятие ограничения по сроку оформления инвалидности (сейчас – не более года) для последующего получения страховой выплаты, а также доработка критериев для предоставления единого пособия родным погибшего, чтобы исключить отказы из-за дополнительных доходов, таких как проценты по вкладам. Помимо прямой материальной помощи, значительная часть инициатив направлена на совершенствование системы реабилитации и оздоровления. Сюда относится изменение технологии оплаты проезда к месту лечения – переход на авансовый принцип, обеспечение федерального финансирования на санаторно-курортное лечение ветеранов вместе с семьями, а также оплата проезда и путевок для сопровождающих лиц (родителей, вдов, опекунов) детей погибших участников СВО. Для обеспечения полноценной реабилитации также предлагается решить вопрос с доступностью необходимого оборудования и инфраструктуры. В этом ключе звучит предложение о создании реестра аккредитованных поставщиков оборудования для реабилитации, что позволит Социальному фонду оперативно закупать качественные технические средства. Отдельное внимание в пакете предложений уделяется поддержке близких родственников военнослужащих. "Ярким примером служит введение дополнительного отпуска (до 35 дней) для жен-военнослужащих, мужья которых получили ранение, контузию, увечье или погибли в ходе СВО", - отметили в министерстве.

