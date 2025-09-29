Карапетян заявил, что будет бороться с нападками на ААЦ
Карапетян: движение "По-нашему" будет бороться с нападками на ААЦ
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Находящийся в Армении под арестом предприниматель Самвел Карапетян заявил, что созданное им движение "По-нашему" будет работать над тем, чтобы пресечь любые возможности нападок на Армянскую апостольскую церковь.
"Как вам известно, в составе движения "По-нашему" действует рабочая группа по вопросам защиты Святой Армянской апостольской церкви и наших национальных ценностей. Какие первоочередные задачи поставлены перед этой группой? Во-первых, необходимо сделать все возможное, чтобы урегулировать отношения между государством и Церковью таким образом, чтобы в будущем ни у одной маленькой группировки не возникало даже мысли вновь напасть на наш важнейший национальный институт и надеяться на успех", - говорится в послании Карапетяна. Он отметил, что, учитывая действующие конституционные нормы, этот вопрос можно решить быстро. "Обсуждения со специалистами приведут к выведению правильной формулы", - заявил Карапетян.
По его словам, не менее важно, чтобы духовная жизнь стала неотъемлемой частью повседневной жизни армянского народа. "Многие существующие в нашем обществе проблемы, угрожающие как моральному облику, так и здоровью нашего будущего поколения, возникли из-за недостатка реальной духовной пищи. "Фактически сытый, но лишенный духовных ценностей и моральных принципов человек, абсолютной пользы обществу, государству, родине не приносит и принести не может", - говорится в послании бизнесмена.
"Наконец, Святая Армянская апостольская церковь является неотъемлемой частью нашего национального характера, нашей многовековой культуры. Какую часть этой уникальной ценности мы смогли показать миру, гордясь ею? В самом ближайшем будущем мы должны сделать так, чтобы все знали, где находится Армения, где находится Первопрестольный Святой Эчмиадзин, и какое богатое ценностное наследие оставили миру наши христианские предки", - отметил Карапетян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.