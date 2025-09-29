Рейтинг@Mail.ru
Карапетян заявил, что будет бороться с нападками на ААЦ - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 29.09.2025 (обновлено: 09:45 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/po-nashemu-2045035946.html
Карапетян заявил, что будет бороться с нападками на ААЦ
Карапетян заявил, что будет бороться с нападками на ААЦ - РИА Новости, 29.09.2025
Карапетян заявил, что будет бороться с нападками на ААЦ
Находящийся в Армении под арестом предприниматель Самвел Карапетян заявил, что созданное им движение "По-нашему" будет работать над тем, чтобы пресечь любые... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:44:00+03:00
2025-09-29T09:45:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Находящийся в Армении под арестом предприниматель Самвел Карапетян заявил, что созданное им движение "По-нашему" будет работать над тем, чтобы пресечь любые возможности нападок на Армянскую апостольскую церковь. "Как вам известно, в составе движения "По-нашему" действует рабочая группа по вопросам защиты Святой Армянской апостольской церкви и наших национальных ценностей. Какие первоочередные задачи поставлены перед этой группой? Во-первых, необходимо сделать все возможное, чтобы урегулировать отношения между государством и Церковью таким образом, чтобы в будущем ни у одной маленькой группировки не возникало даже мысли вновь напасть на наш важнейший национальный институт и надеяться на успех", - говорится в послании Карапетяна. Он отметил, что, учитывая действующие конституционные нормы, этот вопрос можно решить быстро. "Обсуждения со специалистами приведут к выведению правильной формулы", - заявил Карапетян. По его словам, не менее важно, чтобы духовная жизнь стала неотъемлемой частью повседневной жизни армянского народа. "Многие существующие в нашем обществе проблемы, угрожающие как моральному облику, так и здоровью нашего будущего поколения, возникли из-за недостатка реальной духовной пищи. "Фактически сытый, но лишенный духовных ценностей и моральных принципов человек, абсолютной пользы обществу, государству, родине не приносит и принести не может", - говорится в послании бизнесмена. "Наконец, Святая Армянская апостольская церковь является неотъемлемой частью нашего национального характера, нашей многовековой культуры. Какую часть этой уникальной ценности мы смогли показать миру, гордясь ею? В самом ближайшем будущем мы должны сделать так, чтобы все знали, где находится Армения, где находится Первопрестольный Святой Эчмиадзин, и какое богатое ценностное наследие оставили миру наши христианские предки", - отметил Карапетян. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250830/karapetyan-2038523977.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025943427.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_275:0:1920:1234_1920x0_80_0_0_237d70353b85d74c78435cb21d52a649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир
Карапетян заявил, что будет бороться с нападками на ААЦ

Карапетян: движение "По-нашему" будет бороться с нападками на ААЦ

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Находящийся в Армении под арестом предприниматель Самвел Карапетян заявил, что созданное им движение "По-нашему" будет работать над тем, чтобы пресечь любые возможности нападок на Армянскую апостольскую церковь.
"Как вам известно, в составе движения "По-нашему" действует рабочая группа по вопросам защиты Святой Армянской апостольской церкви и наших национальных ценностей. Какие первоочередные задачи поставлены перед этой группой? Во-первых, необходимо сделать все возможное, чтобы урегулировать отношения между государством и Церковью таким образом, чтобы в будущем ни у одной маленькой группировки не возникало даже мысли вновь напасть на наш важнейший национальный институт и надеяться на успех", - говорится в послании Карапетяна. Он отметил, что, учитывая действующие конституционные нормы, этот вопрос можно решить быстро. "Обсуждения со специалистами приведут к выведению правильной формулы", - заявил Карапетян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Карапетян поделился подробностями о деятельности своего нового движения
30 августа, 15:39
По его словам, не менее важно, чтобы духовная жизнь стала неотъемлемой частью повседневной жизни армянского народа. "Многие существующие в нашем обществе проблемы, угрожающие как моральному облику, так и здоровью нашего будущего поколения, возникли из-за недостатка реальной духовной пищи. "Фактически сытый, но лишенный духовных ценностей и моральных принципов человек, абсолютной пользы обществу, государству, родине не приносит и принести не может", - говорится в послании бизнесмена.
"Наконец, Святая Армянская апостольская церковь является неотъемлемой частью нашего национального характера, нашей многовековой культуры. Какую часть этой уникальной ценности мы смогли показать миру, гордясь ею? В самом ближайшем будущем мы должны сделать так, чтобы все знали, где находится Армения, где находится Первопрестольный Святой Эчмиадзин, и какое богатое ценностное наследие оставили миру наши христианские предки", - отметил Карапетян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви
27 июня, 21:00
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала