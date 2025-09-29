Рейтинг@Mail.ru
Северное сияние наблюдают жители Петербурга и Ленобласти
23:39 29.09.2025
Северное сияние наблюдают жители Петербурга и Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдают в понедельник вечером жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей. "Северное сияние озарило небо над Петербургом. По информации Лаборатории солнечной астрономии XRAS, пики сияния ожидаются в интервале с 22 до 2 часов ночи. Зеленоватое свечение наблюдают и жители Красногвардейского района", - сообщается в Telegram-канале администрации Красногвардейского района Петербурга. Временно исполняющий полномочия руководителя администрации Вытегорского муниципального округа Вологодской области Иван Абрамов также сообщил о северном сиянии. "Волшебство над Вытегрой. В эти волшебные минуты наше небо расцвело невероятными красками северного сияния. Выходите на улицу и любуйтесь этим представлением!" - написал он в своем Telegram-канале. В соцсетях жители ряда регионов Северо-Запада, в том числе Ленинградской области, также сообщают о северном сиянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдают в понедельник вечером жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей.
"Северное сияние озарило небо над Петербургом. По информации Лаборатории солнечной астрономии XRAS, пики сияния ожидаются в интервале с 22 до 2 часов ночи. Зеленоватое свечение наблюдают и жители Красногвардейского района", - сообщается в Telegram-канале администрации Красногвардейского района Петербурга.
Временно исполняющий полномочия руководителя администрации Вытегорского муниципального округа Вологодской области Иван Абрамов также сообщил о северном сиянии.
"Волшебство над Вытегрой. В эти волшебные минуты наше небо расцвело невероятными красками северного сияния. Выходите на улицу и любуйтесь этим представлением!" - написал он в своем Telegram-канале.
В соцсетях жители ряда регионов Северо-Запада, в том числе Ленинградской области, также сообщают о северном сиянии.
