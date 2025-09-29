https://ria.ru/20250929/peterburg-2045259041.html

Северное сияние наблюдают жители Петербурга и Ленобласти

Северное сияние наблюдают жители Петербурга и Ленобласти - РИА Новости, 29.09.2025

Северное сияние наблюдают жители Петербурга и Ленобласти

Северное сияние наблюдают в понедельник вечером жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T23:39:00+03:00

2025-09-29T23:39:00+03:00

2025-09-29T23:40:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

вологодская область

красногвардейский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045258744_0:317:2010:1447_1920x0_80_0_0_de3fb1926e06436e469e5e01be58e580.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Северное сияние наблюдают в понедельник вечером жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей. "Северное сияние озарило небо над Петербургом. По информации Лаборатории солнечной астрономии XRAS, пики сияния ожидаются в интервале с 22 до 2 часов ночи. Зеленоватое свечение наблюдают и жители Красногвардейского района", - сообщается в Telegram-канале администрации Красногвардейского района Петербурга. Временно исполняющий полномочия руководителя администрации Вытегорского муниципального округа Вологодской области Иван Абрамов также сообщил о северном сиянии. "Волшебство над Вытегрой. В эти волшебные минуты наше небо расцвело невероятными красками северного сияния. Выходите на улицу и любуйтесь этим представлением!" - написал он в своем Telegram-канале. В соцсетях жители ряда регионов Северо-Запада, в том числе Ленинградской области, также сообщают о северном сиянии.

https://ria.ru/20250929/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

санкт-петербург

вологодская область

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, вологодская область, красногвардейский район