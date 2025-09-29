В Госдуме рассказали об индексации пенсий с 1 октября

https://ria.ru/20250929/pensii-2045000738.html
Индексация пенсий с 1 октября на 7,6% коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств:... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Индексация пенсий с 1 октября на 7,6% коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "В связи с тем, что с 1 октября будет повышение окладов, пройдет и индексация пенсий. Эта индексация коснется, в том числе, и так называемых "военных" пенсий. В октябре произойдет повышение на 7,6% для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Важно понимать, что военные пенсии - это не только выплаты, которые получают пенсионеры по линии министерства обороны. Это и пенсионеры других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД и других", - сказал Нилов. Он отметил, что основанием для этого служит рост денежного довольствия действующих сотрудников - на его базе рассчитываются такие пенсии. "В России существуют целый ряд категорий пенсионеров и, соответственно, разный порядок к индексации их пенсионных выплат. Страховые пенсии в этом году были проиндексированы 1 января на уровень прогнозной инфляции и доиндексированы 1 февраля до уровня фактической инфляции. У военных пенсий - свой формат", - добавил депутат. Что касается гражданских пенсионеров, Нилов рассказал, что у них, например, при достижении 70-летнего возраста увеличивается фиксированная выплата, соответственно, после ее индексации пенсия тоже вырастет. "Точно также - при достижении 80-летнего возраста. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в сентябре, с октября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8907,70 рублей", - сообщил он. Политик подчеркнул, что при наличии официально оформленного ухода за ними назначается дополнительная компенсация в 1314 рублей, и общая прибавка в таком случае превысит 10 тысяч рублей. По его словам, важно, что перерасчет производится автоматически - подавать заявление для этого не нужно. "В сентябре постановлением правительства был определен коэффициент индексации, исходя из уровня инфляции. Таким образом, оклады будут проиндексированы на 7,6%, и, соответственно, вырастут пенсии военных пенсионеров - это коснется бывших сотрудников Минобороны и других силовых ведомств", - подытожил Нилов.
