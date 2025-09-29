Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: шесть ЖК по реновации начали строить на севере Москвы - РИА Новости, 29.09.2025
12:05 29.09.2025
Овчинский: шесть ЖК по реновации начали строить на севере Москвы
Овчинский: шесть ЖК по реновации начали строить на севере Москвы - РИА Новости, 29.09.2025
Овчинский: шесть ЖК по реновации начали строить на севере Москвы
Шесть жилых комплексов общей площадью 138 тысяч квадратных метров начали строить по программе реновации на севере Москвы в текущем году, рассказал министр... РИА Новости, 29.09.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Шесть жилых комплексов общей площадью 138 тысяч квадратных метров начали строить по программе реновации на севере Москвы в текущем году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Всего в них появится свыше 1,3 тысячи квартир общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Кроме того, 17 квартир в этих домах будут адаптированы для маломобильных граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новые дома строят на Дмитровском шоссе, улицах Генерала Рычагова и Долгопрудная, а также в Нижнелихоборском проезде, указывается в сообщении.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
москва
Овчинский: шесть ЖК по реновации начали строить на севере Москвы

Овчинский: шесть ЖК по реновации начали строить на севере Москвы в 2025 году

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Шесть жилых комплексов общей площадью 138 тысяч квадратных метров начали строить по программе реновации на севере Москвы в текущем году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Всего в них появится свыше 1,3 тысячи квартир общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Кроме того, 17 квартир в этих домах будут адаптированы для маломобильных граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Новые дома строят на Дмитровском шоссе, улицах Генерала Рычагова и Долгопрудная, а также в Нижнелихоборском проезде, указывается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
Москва
 
 
