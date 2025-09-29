https://ria.ru/20250929/otravlenie-2045218315.html

В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении

В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении

Дополнительно задержаны трое подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 29.09.2025

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

тосненский район

отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительно задержаны трое подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ."В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленобласти спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе, арендованном обществом.

ленинградская область

россия

тосненский район

2025

Новости

ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, тосненский район, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области