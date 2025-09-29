Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении
18:29 29.09.2025 (обновлено: 18:33 29.09.2025)
В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
тосненский район
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительно задержаны трое подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ."В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленобласти спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе, арендованном обществом.
ленинградская область
россия
тосненский район
ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, тосненский район, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Тосненский район, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
© Ирина Волк/TelegramСклад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительно задержаны трое подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленобласти спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе, арендованном обществом.
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани
Ленинградская область
Следственный комитет России (СК РФ)
Происшествия
Россия
Тосненский район
Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
