В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении
В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении - РИА Новости, 29.09.2025
В Ленинградской области задержали новых подозреваемых по делу об отравлении
Дополнительно задержаны трое подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:29:00+03:00
2025-09-29T18:29:00+03:00
2025-09-29T18:33:00+03:00
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
тосненский район
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительно задержаны трое подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ."В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленобласти спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе, арендованном обществом.
ленинградская область
россия
тосненский район
