Осужденного за подготовку диверсии и госизмену внесли в список террористов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Иван Хрипко, осужденный на 20 лет за подготовку диверсии на ж/д по заданию спецслужб Украины и госизмену, внесен в перечень террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 22. Хрипко Иван Александрович*, 15.10.2000 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. В декабре 2023 года был задержан гражданин России Иван Хрипко, 2000 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" ОАО "РЖД". УФСБ по Ярославской области сообщало, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии. По данным УФСБ, в марте Ярославский областной суд назначил Хрипко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

