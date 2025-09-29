Осужденного за подготовку диверсии и госизмену внесли в список террористов

Рейтинг@Mail.ru
17:56 29.09.2025
украина
россия
ярославская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ржд
ярославский областной суд
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Иван Хрипко, осужденный на 20 лет за подготовку диверсии на ж/д по заданию спецслужб Украины и госизмену, внесен в перечень террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 22. Хрипко Иван Александрович*, 15.10.2000 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. В декабре 2023 года был задержан гражданин России Иван Хрипко, 2000 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" ОАО "РЖД". УФСБ по Ярославской области сообщало, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии. По данным УФСБ, в марте Ярославский областной суд назначил Хрипко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
украина
россия
ярославская область
украина, россия, ярославская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ржд, ярославский областной суд
Украина, Россия, Ярославская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РЖД, Ярославский областной суд
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Иван Хрипко, осужденный на 20 лет за подготовку диверсии на ж/д по заданию спецслужб Украины и госизмену, внесен в перечень террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 22. Хрипко Иван Александрович*, 15.10.2000 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
В декабре 2023 года был задержан гражданин России Иван Хрипко, 2000 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" ОАО "РЖД".
УФСБ по Ярославской области сообщало, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии.
По данным УФСБ, в марте Ярославский областной суд назначил Хрипко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
УкраинаРоссияЯрославская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РЖДЯрославский областной суд
 
 
