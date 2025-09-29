Рейтинг@Mail.ru
29.09.2025

В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия
15:20 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/oruzhie-2045152578.html
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия - РИА Новости, 29.09.2025
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия
Сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи считает, что из-за бюрократической системы закупок вооружений США рискуют проиграть следующую крупную войну. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи считает, что из-за бюрократической системы закупок вооружений США рискуют проиграть следующую крупную войну. "Мы рискуем проиграть следующую крупную войну не из-за отсутствия мужества или изобретательности, а из-за сломанной системы оборонных закупок, поражённой бюрократическим склерозом", - заявил Шихи в статье для телеканала Fox News. Он подчеркнул, что Китай за два десятилетия значительно укрепил свои вооружённые силы, тогда как США утратили промышленное преимущество и затягивают разработку новых систем. По данным конгрессмена, запасы американских противокорабельных ракет в случае конфликта с Китаем могут быть исчерпаны менее чем за неделю.
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия

Сенатор Шихи: США рискуют проиграть следующую крупную войну из-за оружия

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи считает, что из-за бюрократической системы закупок вооружений США рискуют проиграть следующую крупную войну.
"Мы рискуем проиграть следующую крупную войну не из-за отсутствия мужества или изобретательности, а из-за сломанной системы оборонных закупок, поражённой бюрократическим склерозом", - заявил Шихи в статье для телеканала Fox News.
Он подчеркнул, что Китай за два десятилетия значительно укрепил свои вооружённые силы, тогда как США утратили промышленное преимущество и затягивают разработку новых систем. По данным конгрессмена, запасы американских противокорабельных ракет в случае конфликта с Китаем могут быть исчерпаны менее чем за неделю.
"Им не выжить". В США предупредили об опасном плане ЕС против России
