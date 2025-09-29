https://ria.ru/20250929/oruzhie-2045152578.html
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия - РИА Новости, 29.09.2025
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия
Сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи считает, что из-за бюрократической системы закупок вооружений США рискуют проиграть следующую крупную войну. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:20:00+03:00
2025-09-29T15:20:00+03:00
2025-09-29T15:20:00+03:00
в мире
сша
китай
монтана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи считает, что из-за бюрократической системы закупок вооружений США рискуют проиграть следующую крупную войну. "Мы рискуем проиграть следующую крупную войну не из-за отсутствия мужества или изобретательности, а из-за сломанной системы оборонных закупок, поражённой бюрократическим склерозом", - заявил Шихи в статье для телеканала Fox News. Он подчеркнул, что Китай за два десятилетия значительно укрепил свои вооружённые силы, тогда как США утратили промышленное преимущество и затягивают разработку новых систем. По данным конгрессмена, запасы американских противокорабельных ракет в случае конфликта с Китаем могут быть исчерпаны менее чем за неделю.
https://ria.ru/20250928/rossiya-2044967507.html
сша
китай
монтана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, монтана
В мире, США, Китай, Монтана
В США рассказали, что могут проиграть следующую крупную войну из-за оружия
Сенатор Шихи: США рискуют проиграть следующую крупную войну из-за оружия