Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии

Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок рассмотрит возможность опротестовать итоги парламентских выборов в Молдавии, это будет сделано, если удастся найти доказательства нарушений, заявил РИА Новости один из лидеров политформирования, экс-премьер, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. "Сегодня наши специалисты, юристы анализируют все нарушения, которые были зафиксированы, после этого примем решения. Нарушения есть, если будут доказательства, мы обязательно опротестуем результаты", - заявил Тарлев. Ранее он утверждал, что на выборах было зарегистрировано множество нарушений как внутри страны, так и на зарубежных участках. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе нынешних парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.

