Рейтинг@Mail.ru
Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 29.09.2025 (обновлено: 13:47 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/oppozitsija-2045111207.html
Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии
Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии
Оппозиционный Патриотический блок рассмотрит возможность опротестовать итоги парламентских выборов в Молдавии, это будет сделано, если удастся найти... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:41:00+03:00
2025-09-29T13:47:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
днестр
василий тарлев
игорь додон
майя санду
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044911941_0:0:2906:1635_1920x0_80_0_0_bb54b91f5f9d1214d5130a32347dc993.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок рассмотрит возможность опротестовать итоги парламентских выборов в Молдавии, это будет сделано, если удастся найти доказательства нарушений, заявил РИА Новости один из лидеров политформирования, экс-премьер, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. "Сегодня наши специалисты, юристы анализируют все нарушения, которые были зафиксированы, после этого примем решения. Нарушения есть, если будут доказательства, мы обязательно опротестуем результаты", - заявил Тарлев. Ранее он утверждал, что на выборах было зарегистрировано множество нарушений как внутри страны, так и на зарубежных участках. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе нынешних парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20250929/dodon-2045096482.html
https://ria.ru/20250929/peskov-2045085688.html
молдавия
кишинев
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044911941_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c5c35cf5d72fa8e37b0eb754247016cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, днестр, василий тарлев, игорь додон, майя санду, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Василий Тарлев, Игорь Додон, Майя Санду, ОБСЕ
Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии

Тарлев: оппозиция изучит возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
Лидер оппозиционной партии Будущее Молдовы Василий Тарлев голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок рассмотрит возможность опротестовать итоги парламентских выборов в Молдавии, это будет сделано, если удастся найти доказательства нарушений, заявил РИА Новости один из лидеров политформирования, экс-премьер, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Власти Молдавии рано радуются, заявил Додон
Вчера, 13:00
"Сегодня наши специалисты, юристы анализируют все нарушения, которые были зафиксированы, после этого примем решения. Нарушения есть, если будут доказательства, мы обязательно опротестуем результаты", - заявил Тарлев.
Ранее он утверждал, что на выборах было зарегистрировано множество нарушений как внутри страны, так и на зарубежных участках.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе нынешних парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Песков высказался о результатах парламентских выборов в Молдавии
Вчера, 12:31
 
В миреМолдавияКишиневДнестрВасилий ТарлевИгорь ДодонМайя СандуОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала