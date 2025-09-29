ЦИК Молдавии озвучил результаты выборов по 99,91 процента протоколов
Оппозиция на выборах в Молдавии получает 49,84 процента голосов, ПДС — 50,16%
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция на выборах в парламент Молдавии получает 49,84% голосов, правящая партия "Действие и солидарность" за счет зарубежных голосов получает 50,16% голосов, утверждает ЦИК после обработки 99,91% протоколов с избирательных участков.
При этом такого результата правящая партия достигла с учетом фальсификаций и нарушений со стороны властей.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Итоговая явка превысило 52%, выборы признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома, по результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон ранее заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.