Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов
2025-09-29T10:54:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
