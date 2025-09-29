Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов - РИА Новости, 29.09.2025
10:54 29.09.2025
Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов
Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов - РИА Новости, 29.09.2025
Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов
Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
в мире, молдавия, парламентские выборы в молдавии, илан шор
В мире, Молдавия, Парламентские выборы в Молдавии, Илан Шор
Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов

Шор заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент

© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На выборах в Молдавии зафиксировали 236 нарушений
