Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов

Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов - РИА Новости, 29.09.2025

Молдавская оппозиция обжалует итоги парламентских выборов

Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 29.09.2025

в мире

молдавия

парламентские выборы в молдавии

илан шор

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

молдавия

2025

