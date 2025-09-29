https://ria.ru/20250929/opasnost-2045023157.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.09.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T08:08:00+03:00
2025-09-29T08:08:00+03:00
2025-09-29T08:08:00+03:00
курская область
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, россия
Курская область, Безопасность, Россия
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность