В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

