В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе в 00.30 мск понедельника. Он продлился около семи часов. "Отбой опасности атаки БПЛА (в Тульской области - ред.)", - написал Миляев в своем Telegram-канале.

