https://ria.ru/20250929/opasnost-2045005568.html

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T03:03:00+03:00

2025-09-29T03:03:00+03:00

2025-09-29T03:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025926816_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_345ad16b57f9ad8083307cfb9b6427e6.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250929/opasnost-2045002316.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область