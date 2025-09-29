https://ria.ru/20250929/okhrana-2045219311.html

Лесная охрана Подмосковья провела почти 1,3 тысячи патрулирований

Лесная охрана Подмосковья провела 1299 патрулирований земель за неделю, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лесная охрана Подмосковья провела 1299 патрулирований земель за неделю, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Так, зафиксировано 45 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Самые активные лесничества: Шатурский филиал – 133 патрулирования, Ступинский – 112, Клинский – 109, Московский учебно-опытный – 93, Орехово-Зуевский – 79. Штрафы за нарушения: физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей, уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).

