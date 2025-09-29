Рейтинг@Mail.ru
Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:33 29.09.2025 (обновлено: 18:34 29.09.2025)
2025-09-29T18:33:00+03:00
2025-09-29T18:34:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040454233_0:102:1195:774_1920x0_80_0_0_60f867d3a5c6c3f3c219534bd36e90a2.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лесная охрана Подмосковья провела 1299 патрулирований земель за неделю, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Так, зафиксировано 45 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Самые активные лесничества: Шатурский филиал – 133 патрулирования, Ступинский – 112, Клинский – 109, Московский учебно-опытный – 93, Орехово-Зуевский – 79. Штрафы за нарушения: физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей, уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Лесная охрана Подмосковья провела почти 1,3 тысячи патрулирований

Лесная охрана Московской области провела 1299 патрулирований земель

© Фото : Портал Правительства Московской областиЛесная охрана Подмосковья
Лесная охрана Подмосковья - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Лесная охрана Подмосковья. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лесная охрана Подмосковья провела 1299 патрулирований земель за неделю, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.
Так, зафиксировано 45 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 32 протокола об административных правонарушениях.
Самые активные лесничества: Шатурский филиал – 133 патрулирования, Ступинский – 112, Клинский – 109, Московский учебно-опытный – 93, Орехово-Зуевский – 79.
Штрафы за нарушения: физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей, уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).
