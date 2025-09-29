Рейтинг@Mail.ru
Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 29.09.2025 (обновлено: 08:40 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/obstrel-2045026533.html
Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки
Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки - РИА Новости, 29.09.2025
Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки
Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T08:39:00+03:00
2025-09-29T08:40:00+03:00
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_4e048728cd8e2a1d91cc895f911b0f11.jpg
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением 6 боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трёх человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_9e74437567effbafd3422f576bd1619f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки

Число пострадавших от ракетных обстрелов ВСУ Белгорода возросло до трех

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением 6 боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трёх человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БелгородПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала