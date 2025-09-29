https://ria.ru/20250929/obstrel-2045026533.html

Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки

Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки - РИА Новости, 29.09.2025

Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки

Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2025

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением 6 боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трёх человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.

