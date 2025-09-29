https://ria.ru/20250929/obstrel-2044997779.html
Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:14:00+03:00
2025-09-29T00:14:00+03:00
2025-09-29T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
украина
донецкая народная республика
