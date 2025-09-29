https://ria.ru/20250929/obstrel-2044997779.html

Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.

