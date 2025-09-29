https://ria.ru/20250929/oborona-2045187037.html
На национальную оборону в 2026 году выделят свыше 12,9 триллиона рублей
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028 году - 13 триллионов рублей, следует из материалов к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" запланированы: в 2026 году в объеме - 12 930 450,7 млн рублей, в 2027 году - 13 565 870,7 млн рублей, в 2028 году - 13 048 764,8 млн рублей", - говорится в материалах.
