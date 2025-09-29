https://ria.ru/20250929/oborona-2045187037.html

На национальную оборону в 2026 году выделят свыше 12,9 триллиона рублей

На национальную оборону в 2026 году выделят свыше 12,9 триллиона рублей - РИА Новости, 29.09.2025

На национальную оборону в 2026 году выделят свыше 12,9 триллиона рублей

На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:27:00+03:00

2025-09-29T17:27:00+03:00

2025-09-29T17:30:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На национальную оборону РФ в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить свыше 12,9 триллионов рублей, в 2027 году - 13,5 триллионов рублей, в 2028 году - 13 триллионов рублей, следует из материалов к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" запланированы: в 2026 году в объеме - 12 930 450,7 млн рублей, в 2027 году - 13 565 870,7 млн рублей, в 2028 году - 13 048 764,8 млн рублей", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20250924/mishustin-2044049170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия