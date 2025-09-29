https://ria.ru/20250929/novosibirsk-2045160730.html

В Новосибирске у пары орангутанов родился детеныш

В Новосибирске у пары орангутанов родился детеныш - РИА Новости, 29.09.2025

В Новосибирске у пары орангутанов родился детеныш

Детеныш родился у пары орангутанов Мишель и Бату в зоопарке Новосибирска, сообщили в зоосаде. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:55:00+03:00

2025-09-29T15:55:00+03:00

2025-09-29T15:55:00+03:00

хорошие новости

новосибирск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045160579_0:182:794:628_1920x0_80_0_0_c2bff7d0961dcf021082c0051c101a16.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Детеныш родился у пары орангутанов Мишель и Бату в зоопарке Новосибирска, сообщили в зоосаде. "Мишель 2 августа родила очаровательную девочку! Она уже в третий раз становится матерью, но в силу неопытности ей не удалось самостоятельно выкормить первых двух детенышей, поэтому их пришлось вскармливать искусственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка. Специалисты отметили, что в этот раз у Мишель, которая сама когда-то была выкормлена сотрудниками зоопарка, неожиданно проснулся сильный материнский инстинкт. Она буквально не расстается с малышкой ни на секунду. Постоянно держит ее на руках, согревает своим теплом и с нежностью заботится о ней. В первую неделю после рождения малышки сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили у вольера, чтобы иметь возможность максимально быстро отреагировать на любую ситуацию. При этом для самки орангутана создали все необходимые условия для тишины и покоя. "Даже отца малышки — Бату — Мишель подпускает к ней с большой осторожностью. Это абсолютно естественное поведение для орангутанов: самка полностью берет на себя ответственность за безопасность детеныша и тщательно контролирует, кто и как с ним взаимодействует", - сообщили в зоопарке. Малышке скоро исполнится два месяца, и у нее пока нет имени. Посетители зоопарка смогут увидеть семью, когда малышка достаточно окрепнет и подрастет.

https://ria.ru/20250925/kapibara-2044222777.html

https://ria.ru/20250923/afalina-2043698819.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, общество