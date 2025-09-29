https://ria.ru/20250929/nauka-2044246649.html
Ученые разработали способ снизить побочные эффекты лечения рака
2025-09-29T07:00:00+03:00
наука
университетская наука
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
санкт-петербургский университет информационных технологий
санкт-петербург
россия
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044249706_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_46f82313bce687b0890f1ee660b0c49f.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Повысить эффективность адресной доставки противораковых препаратов в опухоль cмогли специалисты СПбПУ в составе научного коллектива. Ученые выяснили, что при покрытии лекарственных наночастиц смесью веществ, из которых на треть состоит головной мозг, возможно точечное высвобождение действующего вещества в раковых клетках с малым эффектом на здоровые ткани. Результат представлен в Journal of Controlled Release.Побочные эффекты химиотерапии — выпадение волос, тошнота и утомляемость — возникают из-за того, что токсичные препараты поражают не только опухоль, но и здоровые клетки. Препараты распространяются по кровотоку, попадая и в незатронутые болезнью ткани, рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).Такое поведение препаратов в теле пациента снижает и общую эффективность лечения: лишь малая вводимого лекарства часть достигает цели, отметил ведущий научный сотрудник, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Сергей Шипиловских. Для того, чтобы осуществить целевой транспорт лекарственного препарата в область опухоли, возможно использование наноносителей — "контейнеров", которые ограждают действующее вещество от внешней среды и могут управляться извне, добавил ученый.На такие "контейнеры" возможно прикрепить метки, которые будут специфичны только для раковых клеток, но не для здоровых. Ученые СПбПУ с коллегами из ИТМО выяснили, что помещение на поверхность наночастиц смеси биологических веществ позволяет снизить "узнаваемость" наноконтейнера для здоровых клеток и поэтому доставить действующее вещество точно в цель."Согласно нашим результатам, около 80 процентов действующего вещества высвобождается из наноконтейнера, состоящего из диоксида кремния и покрытого липидной оболочкой из лецитина, именно в раковых клетках. При этом эффект пролонгирован: лекарство не сразу высвобождается полностью, а постепенно, осуществляя накопительный эффект в опухолевом пространстве", — пояснил Сергей Шипиловских.В качестве покрытия наноконтейнеров ученые использовали лецитин – смесь природных жиров, жирных кислот и других компонентов. На 30 процентов из него состоит человеческий головной мозг, поэтому такой препарат не вызовет отторжения и иммунную реакцию, добавил исследователь."Использование действующего вещества в наночастицах, а не в свободном виде, еще выгодно с точки зрения условий хранения. Наноконтейнер защищает лекарственный препарат от атмосферного кислорода, света и других воздействий, которые могут его повредить", — прокомментировал ученый.По мнению ученых, накопление наночастиц в опухоли обусловлено и особенностями строения липидной оболочки, и тем, что опухолевые клетки способны к более активному метаболизму, чем здоровые. В будущем ученые планируют выяснить детальный механизм захвата покрытых лецитином наночастиц клетками и продолжить разработку универсальной системы для доставки противоопухолевых препаратов в раковые клетки разных типов.Исследование было выполнено в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044249706_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a8cf086b5a2c6f308d15824e3df8dc29.jpg
наука, университетская наука, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, санкт-петербургский университет информационных технологий, санкт-петербург, россия, рак, онкология, медицина, здоровье - общество, российские инновации, качество жизни
