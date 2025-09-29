https://ria.ru/20250929/nato-2045050716.html

В НАТО заявили об ужесточении правил реагирования на нарушения границы

В НАТО заявили об ужесточении правил реагирования на нарушения границы - РИА Новости, 29.09.2025

В НАТО заявили об ужесточении правил реагирования на нарушения границы

НАТО готова рассмотреть ужесточение правил реагирования на нарушения воздушного пространства на своей восточной границе, заявил глава военного комитета альянса... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:46:00+03:00

2025-09-29T10:46:00+03:00

2025-09-29T10:46:00+03:00

в мире

россия

польша

эстония

дмитрий песков

дональд туск

урсула фон дер ляйен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788651085_0:58:3014:1753_1920x0_80_0_0_4563068a067d69c12408d42ed7a81567.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НАТО готова рассмотреть ужесточение правил реагирования на нарушения воздушного пространства на своей восточной границе, заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По данным газеты Times, речь идет о переходе от воздушного патрулирования к более активной противовоздушной обороне, что упростит сбитие якобы нарушивших воздушное пространство самолетов. "Противовоздушная оборона может быть одним из вариантов, в зависимости от окончательной оценки тех случаев (нарушения воздушного пространства - ред.), которые сейчас расследуются... Но это не единственный вариант", - приводит издание слова Драгоне. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

https://ria.ru/20250928/nato-2044980981.html

https://ria.ru/20250928/lukashenko-2044908302.html

https://ria.ru/20250927/kelin-2044745101.html

россия

польша

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, эстония, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, миг-31