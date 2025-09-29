https://ria.ru/20250929/moshenniki-2045097727.html

Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД по региону. "Изначально 79-летняя пенсионерка сама стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина передала злоумышленникам личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. В дальнейшем мошенники, продолжая пользоваться доверием гражданки, уговорили ее, под предлогом участия в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, разъезжать по определенным адресам и забирать деньги", - рассказали в ГУМВД. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, пострадавших от мошеннических действий неизвестных. В полиции напомнили, что чаще всего действиям мошенников подвергаются люди именно пожилого возраста.

