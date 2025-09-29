Рейтинг@Mail.ru
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/moshenniki-2045097727.html
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег - РИА Новости, 29.09.2025
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег
Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:07:00+03:00
2025-09-29T13:07:00+03:00
происшествия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД по региону. "Изначально 79-летняя пенсионерка сама стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина передала злоумышленникам личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. В дальнейшем мошенники, продолжая пользоваться доверием гражданки, уговорили ее, под предлогом участия в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, разъезжать по определенным адресам и забирать деньги", - рассказали в ГУМВД. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, пострадавших от мошеннических действий неизвестных. В полиции напомнили, что чаще всего действиям мошенников подвергаются люди именно пожилого возраста.
https://ria.ru/20250929/mts-2045022732.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег

В Новосибирской области пенсионерку использовали как курьера для передачи денег

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД по региону.
"Изначально 79-летняя пенсионерка сама стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина передала злоумышленникам личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. В дальнейшем мошенники, продолжая пользоваться доверием гражданки, уговорили ее, под предлогом участия в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, разъезжать по определенным адресам и забирать деньги", - рассказали в ГУМВД.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, пострадавших от мошеннических действий неизвестных.
В полиции напомнили, что чаще всего действиям мошенников подвергаются люди именно пожилого возраста.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В МТС рассказали о новой схеме мошенников
Вчера, 08:04
 
ПроисшествияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала