https://ria.ru/20250929/moshenniki-2045097727.html
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег - РИА Новости, 29.09.2025
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег
Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:07:00+03:00
2025-09-29T13:07:00+03:00
2025-09-29T13:07:00+03:00
происшествия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД по региону. "Изначально 79-летняя пенсионерка сама стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина передала злоумышленникам личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. В дальнейшем мошенники, продолжая пользоваться доверием гражданки, уговорили ее, под предлогом участия в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, разъезжать по определенным адресам и забирать деньги", - рассказали в ГУМВД. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, пострадавших от мошеннических действий неизвестных. В полиции напомнили, что чаще всего действиям мошенников подвергаются люди именно пожилого возраста.
https://ria.ru/20250929/mts-2045022732.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
Мошенники использовали 79-летнюю сибирячку как курьера для передачи денег
В Новосибирской области пенсионерку использовали как курьера для передачи денег
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники выманили деньги у 79-летней жительницы Новосибирской области, а затем использовали ее как курьера при обмане других людей, сообщает ГУМВД по региону.
"Изначально 79-летняя пенсионерка сама стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина передала злоумышленникам личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. В дальнейшем мошенники, продолжая пользоваться доверием гражданки, уговорили ее, под предлогом участия в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, разъезжать по определенным адресам и забирать деньги", - рассказали в ГУМВД.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, пострадавших от мошеннических действий неизвестных.
В полиции напомнили, что чаще всего действиям мошенников подвергаются люди именно пожилого возраста.