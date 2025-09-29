Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/moshenniki-2044998581.html
Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов
Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов - РИА Новости, 29.09.2025
Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов
Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, которые предлагают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых, специалисты компании по... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:34:00+03:00
2025-09-29T00:34:00+03:00
технологии
александр сухарев
angara security
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, которые предлагают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых, специалисты компании по кибербезопасности Angara Security обнаружили около 1,5 тысяч таких сайтов, рассказали РИА Новости в организации. "Эксперты по защите бренда Angara MTDR предупреждают о масштабной мошеннической схеме, в которой россиянам предлагают получить выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. За последний год было зафиксировано около 1,5 тысяч фишинговых ресурсов, использующих подобную тему социальных выплат", - сказали агентству в компании. Сами сайты имитируют официальные новостные порталы и государственные ресурсы с соответствующей символикой и элементами дизайна, отметили в организации. Как объяснили в Angara Security, злоумышленники эксплуатируют информацию о законопроекте про фонд социальной справедливости, который был предложен на рассмотрение в Госдуму в январе, но не получил поддержки. Этот документ предлагал распределять средства от продажи природных ресурсов среди россиян. Так, посетителям фишинговых ресурсов на эту тему предлагают проверить возможность получения выплат, для чего нужно ввести конфиденциальные персональные данные, указали в компании. После этого запускается якобы процесс проверки, по итогам которой жертву уведомляют о включении в списки получателей природной ренты и обещают скорую связь со специалистами для оформления выплат, уточнили в организации. "Данная схема ориентирована на социально активных граждан, следящих за новостями о пособиях и пенсиях, а также на людей с низкой цифровой грамотностью. Последствия такого мошенничества могут быть крайне серьезными: жертва может не только потерять свои деньги, но и передать персональные данные злоумышленникам, которые используют их для дальнейшей перепродажи третьим лицам", - прокомментировал младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Александр Сухарев. Специалисты Angara Security советуют проверять данные о социальных выплатах на официальных государственных ресурсах и портале "Госуслуг", а также обращать внимание на корректность написания URL-адресов. Не следует вводить личные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих проверить участие в социальных программах, так как официальные инстанции никогда не запрашивают подобную информацию через непроверенные каналы, заключили в компании.
https://ria.ru/20250927/moshennichestvo-2044731523.html
https://ria.ru/20250925/moshenniki-2044173978.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, александр сухарев, angara security, госдума рф
Технологии, Александр Сухарев, Angara Security, Госдума РФ
Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов

Мошенники стали использовать тему дохода от продажи ископаемых для фишинга

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, которые предлагают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых, специалисты компании по кибербезопасности Angara Security обнаружили около 1,5 тысяч таких сайтов, рассказали РИА Новости в организации.
"Эксперты по защите бренда Angara MTDR предупреждают о масштабной мошеннической схеме, в которой россиянам предлагают получить выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. За последний год было зафиксировано около 1,5 тысяч фишинговых ресурсов, использующих подобную тему социальных выплат", - сказали агентству в компании.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
27 сентября, 03:01
Сами сайты имитируют официальные новостные порталы и государственные ресурсы с соответствующей символикой и элементами дизайна, отметили в организации.
Как объяснили в Angara Security, злоумышленники эксплуатируют информацию о законопроекте про фонд социальной справедливости, который был предложен на рассмотрение в Госдуму в январе, но не получил поддержки. Этот документ предлагал распределять средства от продажи природных ресурсов среди россиян.
Так, посетителям фишинговых ресурсов на эту тему предлагают проверить возможность получения выплат, для чего нужно ввести конфиденциальные персональные данные, указали в компании. После этого запускается якобы процесс проверки, по итогам которой жертву уведомляют о включении в списки получателей природной ренты и обещают скорую связь со специалистами для оформления выплат, уточнили в организации.
"Данная схема ориентирована на социально активных граждан, следящих за новостями о пособиях и пенсиях, а также на людей с низкой цифровой грамотностью. Последствия такого мошенничества могут быть крайне серьезными: жертва может не только потерять свои деньги, но и передать персональные данные злоумышленникам, которые используют их для дальнейшей перепродажи третьим лицам", - прокомментировал младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Александр Сухарев.
Специалисты Angara Security советуют проверять данные о социальных выплатах на официальных государственных ресурсах и портале "Госуслуг", а также обращать внимание на корректность написания URL-адресов. Не следует вводить личные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих проверить участие в социальных программах, так как официальные инстанции никогда не запрашивают подобную информацию через непроверенные каналы, заключили в компании.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому
25 сентября, 02:57
 
ТехнологииАлександр СухаревAngara SecurityГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала