Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов

Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов - РИА Новости, 29.09.2025

Раскрыта новая схема мошенников с доходами от продажи полезных ресурсов

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, которые предлагают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых, специалисты компании по кибербезопасности Angara Security обнаружили около 1,5 тысяч таких сайтов, рассказали РИА Новости в организации. "Эксперты по защите бренда Angara MTDR предупреждают о масштабной мошеннической схеме, в которой россиянам предлагают получить выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. За последний год было зафиксировано около 1,5 тысяч фишинговых ресурсов, использующих подобную тему социальных выплат", - сказали агентству в компании. Сами сайты имитируют официальные новостные порталы и государственные ресурсы с соответствующей символикой и элементами дизайна, отметили в организации. Как объяснили в Angara Security, злоумышленники эксплуатируют информацию о законопроекте про фонд социальной справедливости, который был предложен на рассмотрение в Госдуму в январе, но не получил поддержки. Этот документ предлагал распределять средства от продажи природных ресурсов среди россиян. Так, посетителям фишинговых ресурсов на эту тему предлагают проверить возможность получения выплат, для чего нужно ввести конфиденциальные персональные данные, указали в компании. После этого запускается якобы процесс проверки, по итогам которой жертву уведомляют о включении в списки получателей природной ренты и обещают скорую связь со специалистами для оформления выплат, уточнили в организации. "Данная схема ориентирована на социально активных граждан, следящих за новостями о пособиях и пенсиях, а также на людей с низкой цифровой грамотностью. Последствия такого мошенничества могут быть крайне серьезными: жертва может не только потерять свои деньги, но и передать персональные данные злоумышленникам, которые используют их для дальнейшей перепродажи третьим лицам", - прокомментировал младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Александр Сухарев. Специалисты Angara Security советуют проверять данные о социальных выплатах на официальных государственных ресурсах и портале "Госуслуг", а также обращать внимание на корректность написания URL-адресов. Не следует вводить личные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих проверить участие в социальных программах, так как официальные инстанции никогда не запрашивают подобную информацию через непроверенные каналы, заключили в компании.

