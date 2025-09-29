Рейтинг@Mail.ru
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:48 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/moor-2045114223.html
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов - РИА Новости, 29.09.2025
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов
Инновационная среда для создания стартапов студентами и исследователями будет создана в межуниверситетском кампусе, строительство которого ведется в Тюмени,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:48:00+03:00
2025-09-29T13:48:00+03:00
тюменская область
россия
александр моор
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Инновационная среда для создания стартапов студентами и исследователями будет создана в межуниверситетском кампусе, строительство которого ведется в Тюмени, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее на полях форума "Утро" в Тюмени Моор в беседе с журналистами отметил, что только молодые люди с их гибким умом, инициативой, энергией могут быть на острие технологического прорыва. Власти Тюменской области понимают это и стараются создать условия, чтобы талантливые студенты могли реализовывать свои идеи. Губернатор региона назвал строительство межуниверситетского кампуса, как и в целом развитие университетов, долгосрочным и принципиально важным проектом. "Важный проект, который мы сегодня реализуем при поддержке федерального правительства и по поручению нашего президента, — межуниверситетский кампус... Мы уверены, что создадим абсолютно новую среду для всех студентов, исследователей для формирования прорывных стартапов", - сказал Моор, выступая на молодежном форуме "Утро". Межуниверситетский кампус в Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Первым объектом на площадке станет гостиница на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируется ввести в 2026 году. Остальные девять объектов находятся в стадии проектирования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
https://ria.ru/20250926/moor-2044480996.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр моор, тюменская область
Тюменская область, Россия, Александр Моор, Тюменская область
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов

Моор: тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Инновационная среда для создания стартапов студентами и исследователями будет создана в межуниверситетском кампусе, строительство которого ведется в Тюмени, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее на полях форума "Утро" в Тюмени Моор в беседе с журналистами отметил, что только молодые люди с их гибким умом, инициативой, энергией могут быть на острие технологического прорыва. Власти Тюменской области понимают это и стараются создать условия, чтобы талантливые студенты могли реализовывать свои идеи. Губернатор региона назвал строительство межуниверситетского кампуса, как и в целом развитие университетов, долгосрочным и принципиально важным проектом.
"Важный проект, который мы сегодня реализуем при поддержке федерального правительства и по поручению нашего президента, — межуниверситетский кампус... Мы уверены, что создадим абсолютно новую среду для всех студентов, исследователей для формирования прорывных стартапов", - сказал Моор, выступая на молодежном форуме "Утро".
Межуниверситетский кампус в Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Первым объектом на площадке станет гостиница на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируется ввести в 2026 году. Остальные девять объектов находятся в стадии проектирования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Губернатор Моор провел урок истории на форуме "Утро" в Тюмени
26 сентября, 07:04
 
Тюменская областьРоссияАлександр МоорТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала