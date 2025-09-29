https://ria.ru/20250929/moor-2045114223.html
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов - РИА Новости, 29.09.2025
Тюменский межуниверситетский кампус станет средой для создания стартапов
Инновационная среда для создания стартапов студентами и исследователями будет создана в межуниверситетском кампусе, строительство которого ведется в Тюмени,... РИА Новости, 29.09.2025
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Инновационная среда для создания стартапов студентами и исследователями будет создана в межуниверситетском кампусе, строительство которого ведется в Тюмени, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее на полях форума "Утро" в Тюмени Моор в беседе с журналистами отметил, что только молодые люди с их гибким умом, инициативой, энергией могут быть на острие технологического прорыва. Власти Тюменской области понимают это и стараются создать условия, чтобы талантливые студенты могли реализовывать свои идеи. Губернатор региона назвал строительство межуниверситетского кампуса, как и в целом развитие университетов, долгосрочным и принципиально важным проектом. "Важный проект, который мы сегодня реализуем при поддержке федерального правительства и по поручению нашего президента, — межуниверситетский кампус... Мы уверены, что создадим абсолютно новую среду для всех студентов, исследователей для формирования прорывных стартапов", - сказал Моор, выступая на молодежном форуме "Утро". Межуниверситетский кампус в Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Первым объектом на площадке станет гостиница на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируется ввести в 2026 году. Остальные девять объектов находятся в стадии проектирования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Ранее на полях форума "Утро" в Тюмени Моор в беседе с журналистами отметил, что только молодые люди с их гибким умом, инициативой, энергией могут быть на острие технологического прорыва. Власти Тюменской области понимают это и стараются создать условия, чтобы талантливые студенты могли реализовывать свои идеи. Губернатор региона назвал строительство межуниверситетского кампуса, как и в целом развитие университетов, долгосрочным и принципиально важным проектом.
"Важный проект, который мы сегодня реализуем при поддержке федерального правительства и по поручению нашего президента, — межуниверситетский кампус... Мы уверены, что создадим абсолютно новую среду для всех студентов, исследователей для формирования прорывных стартапов", - сказал Моор, выступая на молодежном форуме "Утро".
Межуниверситетский кампус в Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Первым объектом на площадке станет гостиница на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируется ввести в 2026 году. Остальные девять объектов находятся в стадии проектирования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.