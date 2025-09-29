"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Меркурис: в Молдавии запрещают партии, не поддерживающие вступление в НАТО и ЕС
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Молдавии намеренно запрещают политические партии, не поддерживающие вступление страны в Североатлантический альянс и Евросоюз, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"В Молдавии запрещена партия, потому что у нее есть сомнения в перспективах вступления в НАТО или ЕС. Это, предположительно, считается основанием для запрета политической партии в Молдавии. <…> Это невероятно для тех, кто поддерживает свободные выборы, плюрализм мнений, многообразие взглядов и демократические процессы", — сказал он.
По словам эксперта, европейские чиновники не скрывают своего желания, чтобы победу одержала правящая партия президента Майи Санду. По этой причине они поддержали снятие с выборов "Сердца Молдовы" и "Великой Молдовы".
Меркурис добавил, что ЕС сам активно вмешивается в выборы в республике, голословно обвиняя Россию в том, что она якобы пытается повлиять на них.
Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.После подсчета 100% бюллетеней правящая партия набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы — 49,8%.
ПДС удалось одержать победу за счет голосов с избирательных участков за рубежом — 78,61%, тогда как оппозиция в сумме набрала 17,73%. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13% и 49,54% голосов соответственно.
По всей Молдавии начались митинги оппозиции против итогов парламентских выборов.