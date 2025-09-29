https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045134758.html

ЦИК Молдавии объявил о победе правящей партии с минимальным отрывом

2025-09-29T14:40:00+03:00

2025-09-29T14:40:00+03:00

2025-09-29T14:42:00+03:00

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, на выборах в парламент набирают 49,8% правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) набирает 50,2%, в этом ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%.По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.

2025

